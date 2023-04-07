Глава МИД Турции сообщил об обсуждении зерновой сделки с Лавровым

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 7 апреля по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что обсудил зерновую сделку с российским коллегой.

Турецкий министр отметил необходимость продолжать реализацию зерновой инициативы и работать над снятием имеющихся ограничений для экспорта российского зерна.

«Необходимо и важно, чтобы зерновая сделка была продолжена и реализовывалась дальше. Мы поддерживаем усилия ООН и сами ведем такие переговоры о снятии имеющихся препятствий перед российским продовольствием в контексте сделки», — отметил он на совместной пресс-конференции с Лавровым.

Также Чавушоглу подчеркнул, что Турция признает правомерность требований России о снятии данных ограничений. В свою очередь, Лавров указал, что российская часть зерновой сделки не выполняется вообще. Напротив, препоны сохраняются и даже ужесточаются, отметил глава МИД РФ.

Ранее 7 апреля «Известия» сообщали, что в турецкой Анкаре начались переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу.

Лавров прибыл в Турцию с официальным визитом днем ранее.

Как 3 апреля заявлял Чавушоглу, в ходе беседы министров будут подняты вопросы двусторонних отношений России и Турции, а также зерновой сделки. Турецкий глава МИДа отметил, что одним из вопросов, касающихся зерновой сделки, является ее возможное продление на 120 дней, а не на 60, как настаивает Россия.

25 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным позитивно оценил согласие Москвы продлить на 60 дней срок действия зерновой сделки. Он отметил, что понимает принципиальный настрой добиться полного выполнения договоренностей по устранению барьеров в данной сделке для России.

14 марта замглавы МИД Российской Федерации Сергей Вершинин сообщил о том, что Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя указал, что дальнейшее продление зерновой сделки будет зависеть от прогресса в разблокировке экспорта российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.