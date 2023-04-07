Реклама
Прямой эфир
Мир
Госсекретарь США Блинкен допустил вступление Швеции в НАТО к июлю
Мир
Лидер «желтых жилетов» предрек Франции социальный взрыв из-за пенсионной реформы
Мир
В США заявили о нежелании конфликта с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня
Происшествия
ФСБ задержала в Херсонской области украинского агента
Мир
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
Происшествия
В Донецке погибли четыре человека после обстрела ВСУ
Армия
Песков заявил о тщательном отслеживании военными России данных о планах ВСУ
Мир
На связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте нашли следы взрывчатки
Мир
Папа римский предложил установить двухнедельное пасхальное перемирие
Общество
Стало известно о решении врачей оставить Костомарова в реанимации
Мир
В Кремле выразили уверенность в непреклонной позиции Китая по Украине
Экономика
Курс доллара превысил 83 рубля впервые с апреля 2022 года
Общество
Синоптики пообещали майскую погоду на следующей неделе в Москве
Сюжет:

Глава МИД Турции сообщил об обсуждении зерновой сделки с Лавровым

Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил об обсуждении зерновой сделки с Лавровым
0
Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 7 апреля по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что обсудил зерновую сделку с российским коллегой.

Турецкий министр отметил необходимость продолжать реализацию зерновой инициативы и работать над снятием имеющихся ограничений для экспорта российского зерна.

«Необходимо и важно, чтобы зерновая сделка была продолжена и реализовывалась дальше. Мы поддерживаем усилия ООН и сами ведем такие переговоры о снятии имеющихся препятствий перед российским продовольствием в контексте сделки», — отметил он на совместной пресс-конференции с Лавровым.

Также Чавушоглу подчеркнул, что Турция признает правомерность требований России о снятии данных ограничений. В свою очередь, Лавров указал, что российская часть зерновой сделки не выполняется вообще. Напротив, препоны сохраняются и даже ужесточаются, отметил глава МИД РФ.

Зерновая сверка: Африка ждет увеличения поставок продовольствия из РФ
Почему страны континента не получают российскую сельхозпродукцию и удобрения в нужном объеме

Ранее 7 апреля «Известия» сообщали, что в турецкой Анкаре начались переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу.

Лавров прибыл в Турцию с официальным визитом днем ранее.

Как 3 апреля заявлял Чавушоглу, в ходе беседы министров будут подняты вопросы двусторонних отношений России и Турции, а также зерновой сделки. Турецкий глава МИДа отметил, что одним из вопросов, касающихся зерновой сделки, является ее возможное продление на 120 дней, а не на 60, как настаивает Россия.

25 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным позитивно оценил согласие Москвы продлить на 60 дней срок действия зерновой сделки. Он отметил, что понимает принципиальный настрой добиться полного выполнения договоренностей по устранению барьеров в данной сделке для России.

14 марта замглавы МИД Российской Федерации Сергей Вершинин сообщил о том, что Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя указал, что дальнейшее продление зерновой сделки будет зависеть от прогресса в разблокировке экспорта российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023