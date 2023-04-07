В Анкаре начались переговоры Лаврова и Чавушоглу

В турецкой Анкаре в пятницу, 7 апреля, начались переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, передают «Известия».

Лавров прибыл в Турцию с официальным визитом днем ранее.

Как 3 апреля заявлял Чавушоглу, в ходе беседы министров будут подняты вопросы двусторонних отношений России и Турции, а также зерновой сделки. Турецкий глава МИДа отметил, что одним из вопросов, касающихся зерновой сделки, является ее возможное продление на 120 дней, а не на 60, как настаивает Россия. Кроме того, министры обсудят Сирию, Ливию и другие региональные вопросы.

5 апреля представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что если ожидания РФ по выходу сельхозпродукции на мировые рынки будут удовлетворены, то срок зерновой сделки может быть продлен.

25 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным позитивно оценил согласие Москвы продлить на 60 дней срок действия зерновой сделки. Он отметил, что понимает принципиальный настрой добиться полного выполнения договоренностей по устранению барьеров в данной сделке для России.

В ноябре договор был продлен на 120 дней.

18 марта 2023 года Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца — до 18 мая — из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Что касается отношений РФ и Турции, 22 марта Эрдоган сделал заявление, что Анкара не будет принимать чью-либо сторону в любых конфликтах, а всегда будет выступать за мир.

19 марта единый кандидат от шести оппозиционных партий Турции Кемаль Кылычдароглу подчеркнул, что новые «испытания» в отношениях РФ и Турции маловероятны в случае прихода оппозиции к власти. Как он отметил, в отношениях между Турцией и Россией самым важным фактором должно стать доверие.