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Reuters назвало дату переговоров по зерновой сделке с участием всех сторон

Reuters: переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон намечены на 3 мая
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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Bo Amstrup
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Переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон назначены на среду, 3 мая. Об этом 2 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинский источник.

«Переговоры <...> при участии всех сторон назначены на среду», — рассказал собеседник агентства.

Источник также выразил надежду, что переговоры дадут результаты.

Ранее, 28 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом продление и расширение зерновой сделки.

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В тот день глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара не считает претензии Москвы к процессу реализации зерновой сделки беспочвенными. Он подчеркнул, что страна проводит переговоры с участниками сделки. Также Чавушоглу указал, что российская часть продовольственной сделки не выполняется из-за США и Великобритании.

До этого, 25 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал несерьезным подход Запада к реализации зерновой сделки. РФ приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца 14 марта из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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