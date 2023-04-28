Чавушоглу обвинил США в неисполнении российской части зерновой сделки

Российская часть зерновой сделки не выполняется из-за США и Великобритании. Об этом 28 апреля сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber.

«Если вы меня спросите, продолжаются ли трудности с исполнением российской части зерновой сделки, то я отвечу, что продолжаются. Это происходит из-за США и Великобритании», — сказал он.

Глава турецкого МИДа отметил, что хотя Вашингтон и Лондон утверждают, что не вводят санкции в отношении сельскохозяйственной продукции РФ, их банки не сотрудничают в рамках зерновой сделки для оплаты российской агропродукции.

Чавушоглу также рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил дорожную карту ООН по продлению зерновой сделки. Она предполагает участие турецких банков, в том числе одной из крупнейших кредитных организаций Ziraat, в финансовых операциях с Россией.

«Но нам нужно получить гарантии, что они не подпадут под санкции», — подчеркнул министр.

Чавушоглу добавил, что обсуждает зерновое соглашение с американскими и британскими коллегами.

Ранее в этот день глава турецкого МИДа сообщил, что Анкара не считает претензии Москвы к процессу реализации зерновой сделки беспочвенными. По его словам, на данный момент приоритетным для обсуждения является участие турецких банков в роли посредников для осуществления платежей за российское зерно и удобрения.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что условия сделки, обещанные ранее российской стороне, не выполняются, из-за этого у соглашения не очень хорошие перспективы.

До этого, 25 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал несерьезным подход Запада к реализации зерновой сделки. Россельхозбанк (РСХБ), который обслуживает эти операции, отключили от SWIFT, никто не планирует туда его возвращать, а взамен предлагают «разовые альтернативы», подчеркнул министр иностранных дел.

24 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал Лаврову письмо для президента России Владимира Путина с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки, также он выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в ее реализации.

В марте РФ приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок истечет 18 мая.