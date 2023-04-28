В Кремле назвали перспективы реализации зерновой сделки «не очень хорошими»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил ситуацию с зерновой сделкой и шансы на ее продление в ходе брифинга 28 апреля.

По его словам, ничего не изменилось, условия сделки, обещанные ранее российской стороне, не выполняются.

«Ничего не поменялось. Президент получил послание от (генсека ООН Антониу. — Ред.) Гутерриша, там есть набор аргументов, описываются усилия, которые принимаются по реализации сделки. Но воз и ныне там. <...> Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, до сих пор не выполнена. Перспективы не очень хорошие», — отметил представитель Кремля.

Как отметил Песков, в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым выяснилось, что изменений в рамках зерновой сделки не зафиксировано. Так, поставщики удобрений все еще сталкиваются с негативными последствиями от ограничений, введенных странами Запада.

Ранее в этот день глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что страна считает претензии России к процессу реализации зерновой сделки небеспочвенными. При этом Турция продолжит переговоры со сторонами сделки, ожидая ее продления.

25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров назвал несерьезным подход Запада к реализации зерновой сделки. Россельхозбанк (РСХБ), единственный банк, который обслуживает подобные операции, отключили от SWIFT, никто не планирует туда его возвращать, а взамен предлагают «разовые альтернативы», подчеркнул министр иностранных дел.

Гутерриш передал 24 апреля на встрече с главой МИД России в Нью-Йорке письмо для российского лидера с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки, также он выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в ее реализации.

Днем ранее министры сельского хозяйства стран «большой семерки» (G7) подтвердили важность зерновой сделки и сообщили о том, что решительно поддерживают ее «продление, полное исполнение и расширение». Министры подчеркнули, что осознают важность черноморской зерновой инициативы.

В марте РФ приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок истечет 18 мая.