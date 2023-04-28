МИД Турции счел претензии России к проведению зерновой сделки небеспочвенными

Турция не считает претензии России к процессу реализации зерновой сделки беспочвенными, заявил в пятницу глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Его слова передает Financial Express.

«Вопрос должен быть решен и договоренности продлены. Сделка пока продлена русскими на 60 дней. Они хотят, чтобы их ожидания были оправданы. Мы не можем сказать, что российская сторона ошибается [что претензии беспочвенны]», — сказал он.

Вместе с тем он отметил участие Турции в этом процессе: страна проводит переговоры с участниками сделки. На данный момент, как рассказал Чавушоглу, приоритетным для обсуждения является участие турецких банков в роли посредников для осуществления платежей за российское зерно и удобрения.

«Генеральный секретарь ООН (Антониу Гуттериш. — Ред.) очень хорошо знает ситуацию, и мы говорим об этом с США и Великобританией. Потому что эти две страны являются ключевыми в банковской сфере. От них зависит и включение российского сельхозбанка в систему Swift», — резюмировал турецкий министр.

Ранее, 25 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал несерьезным подход Запада к реализации зерновой сделки. Россельхозбанк (РСХБ), который обслуживает эти операции, отключили от SWIFT, никто не планирует туда его возвращать, а взамен предлагают «разовые альтернативы», подчеркнул министр иностранных дел.

Он добавил, что всё нацелено на то, чтобы не дать возможность российскому зерну и удобрениям оказаться на мировых рынках и отправляться в те или иные страны, это усложняет работу Всемирной продовольственной программы, которая помогает беднейшим странам.

Гутерриш передал 24 апреля на встрече с главой МИД России в Нью-Йорке письмо для российского лидера с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки, также он выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в ее реализации.

Днем ранее министры сельского хозяйства стран «большой семерки» (G7) подтвердили важность зерновой сделки и сообщили о том, что решительно поддерживают ее «продление, полное исполнение и расширение». Министры подчеркнули, что осознают важность черноморской зерновой инициативы.

В марте РФ приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.