Гутерриш выразил обеспокоенность препятствиями в реализации зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в реализации зерновой сделки. Об этом 24 апреля заявили в офисе Генсека ООН.

Генеральный секретарь передал главе МИД РФ письмо для российского лидера Владимира Путина с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки.

«Он (Гутерриш. — Ред.) передал министру иностранных дел письмо президенту Владимиру Путину, содержащее предложения по поводу улучшения, расширения и продления черноморской зерновой инициативы с учетом позиций, недавно высказанных сторонами, и угроз для мировой продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, Гутерриш проинформировал Лаврова об усилиях организации в разрешении ситуации с визами для российских представителей.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутерришем заявит о необходимости исполнения обеих частей зерновой сделки в равной степени.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что республика находится в тесной координации с ООН по началу экспорта российских зерна и удобрений. Он заявил, что мир ожидает продовольственный кризис, в случае если не продлить соглашение по зерну.

Накануне министры сельского хозяйства стран «Большой семерки» (G7) подтвердили важность зерновой сделки и заявили, что решительно поддерживают ее «продление, полное исполнение и расширение». Министры подчеркнули, что осознают важность черноморской зерновой инициативы.

До этого, 18 апреля, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что в ситуации с зерновой сделкой в настоящее время нет никакого движения, усилия прилагаются, но в контексте меморандума они пока не приносят результатов для России. По его словам, ожидается, что ситуация вокруг зерновой сделки будет обсуждаться в ходе встречи Сергея Лаврова и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

14 марта Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.