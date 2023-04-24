Лавров заявит Гутерришу о необходимости равного исполнения частей зерновой сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявит о необходимости исполнения обеих частей зерновой сделки в равной степени. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы четко заявляли насчет этой сделки. Она состоит из двух частей, и обе части должны исполняться в равной степени. Это главная часть посыла», — сказала дипломат журналистам.

Захарова отметила, что есть много деталей, которые будут обсуждаться, но основной подход российская сторона озвучивала неоднократно.

Позднее в понедельник представитель МИД написала в Telegram-канале, что переговоры Лаврова и Гутерриша уже начались.

Ранее в этот день Лавров прибыл в Нью-Йорк и выступил на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации. За рейсом министра из Москвы в Нью-Йорк следили в общей сложности около 3 млн человек.

23 апреля министры сельского хозяйства стран «Большой семерки» (G7) подтвердили важность зерновой сделки и заявили, что решительно поддерживают ее «продление, полное исполнение и расширение». Министры подчеркнули, что осознают важность черноморской зерновой инициативы.

При этом представители G7 вновь выступили с обвинениями в адрес России, отметив, что Москва якобы «использует продовольствие как меру дестабилизации и инструмент для геополитического принуждения». Отмечалось, что разработка ограничений против РФ продолжится, но новые санкции не затронут вопросы продовольствия и удобрений.

До этого, 18 апреля, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сказал, что в ситуации с зерновой сделкой в настоящее время нет никакого движения, усилия прилагаются, но в контексте меморандума они пока не приносят результатов для России. По его словам, ожидается, что ситуация вокруг зерновой сделки будет обсуждаться в ходе встречи Лаврова и Гутерриша.

14 марта Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.