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Анкара заявила о координации с ООН по экспорту зерна и удобрений из РФ

Турция заявила о координации с ООН по экспорту зерна и удобрений РФ в рамках зерновой сделки
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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Турция находится в тесной координации с Организацией Объединенных Наций (ООН) по началу экспорта российских зерна и удобрений. Об этом 24 апреля заявил телеканалу TV100 глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

«Мы находимся в тесной координации с ООН по началу экспорта зерна и удобрений из России, мы также продолжаем переговоры по обмену пленными», — отметил высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул, что эти вопросы — разные.

«Поставки зерна важны для всего мира, мы работаем над тем, чтобы удовлетворить требования России. Мы активизировали наши усилия, и если это произойдет, то соглашение будет продлено», — подчеркнул глава турецкого МИД.

Если не продлить зерновую сделку в мае, то в мире начнется продовольственный кризис, как это уже было в пандемию коронавируса, заключил Чавушоглу.

«Шансы продления зерновой сделки — 50 на 50»
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Ранее в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявит о необходимости исполнения обеих частей зерновой сделки в равной степени.

Днем ранее министры сельского хозяйства стран «большой семерки» (G7) подтвердили важность зерновой сделки и заявили, что решительно поддерживают ее «продление, полное исполнение и расширение». Министры подчеркнули, что осознают важность черноморской зерновой инициативы.

При этом представители G7 вновь выступили с обвинениями в адрес России, отметив, что Москва якобы «использует продовольствие как меру дестабилизации и инструмент для геополитического принуждения».

До этого, 18 апреля, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сказал, что в ситуации с зерновой сделкой в настоящее время нет никакого движения, усилия прилагаются, но в контексте меморандума они пока не приносят результатов для России.

В середине марта Россия решила продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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