Лавров назвал несерьезным подход Запада к реализации зерновой сделки

Запад и США несерьезно подходят к реализации зерновой сделки, заявил 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ООН предпринимает усилия для того, чтобы решить вопрос с полноценной реализацией сделки, старается договориться со странами, которые ввели антироссийские санкции, затронувшие, в частности, Россельхозбанк (РСХБ), отметил он. Банк отключили от SWIFT, никто не планирует туда его возвращать, а взамен предлагают «разовые альтернативы», подчеркнул министр иностранных дел.

«К трем американским банкам Генеральный секретарь обратился с просьбой заменить SWIFT и помогать Россельхозбанку обслуживать экспортные операции. Несколько месяцев прошло. Действительно: один из банков любезно согласился одну операцию профинансировать. Но когда нам говорят, что давайте на этом принципе построим всю дальнейшую работу, это несерьезно», — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

Как он добавил, всё нацелено на то, чтобы не дать возможность российскому зерну и удобрениям оказаться на мировых рынках и отправляться в те или иные страны, это усложняет работу Всемирной продовольственной программы, которая помогает беднейшим странам.

Помимо этого, российский министр сказал, что содержание послания генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке еще предстоит доложить президенту РФ Владимиру Путину.

«Действительно, Антониу Гутерриш вчера передал послание президенту Путину», — подтвердил он.

Лавров пообещал, что послание будет доставлено, а о реакции сообщат «после того, как адресат с ним (письмом. — Ред.) ознакомится». Министр иностранных дел подчеркнул, что письмо — личная переписка между руководителем ООН и руководителем страны – члена ООН.

«Это послание всё-таки не широкой общественности, а нашему президенту. И такие же послания были направлены, как я понимаю, украинцам и в Турцию», — отметил глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров выразил надежду на то, что письмо «не утекло».

«Это будет означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами», — добавил он.

Министр отметил также, что ситуация вокруг зерновой сделки находится в тупике.

Гутерриш передал 24 апреля на встрече с главой МИД России в Нью-Йорке письмо для российского лидера с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки, также он выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в ее реализации.

После встречи Лавров уведомил, что встреча продолжалась больше часа. Были рассмотрены актуальные вопросы, стоящие на повестке дня. Помимо этого, со слов Лаврова, Гутерриш уделил внимание перспективам дальнейшей реализации зерновой сделки «в контексте его собственного предложения». В его рамках подразумевается содействие вывозу зерна из украинских портов и обязательство перед Россией «снятия препон», созданных западными странами на пути экспорта зерновых, включая пшеницу и удобрения.

24 апреля Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседании Совбеза ООН.

Днем ранее министры сельского хозяйства стран «большой семерки» (G7) подтвердили важность зерновой сделки и сообщили о том, что решительно поддерживают ее «продление, полное исполнение и расширение». Министры подчеркнули, что осознают важность черноморской зерновой инициативы.

14 марта РФ приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.