Лавров прибыл в ООН для участия в заседаниях Совбеза организации

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в ООН для участия в заседании Совета Безопасности (СБ) международной организации. Об этом 24 апреля сообщило российское внешнеполитическое ведомство в своем Telegram-канале.

«Сергей Лавров прибыл в Штаб-квартиру ООН», — говорится в комментарии к видеокадрам.

Как следует из опубликованного видео, российский министр вошел в здание ООН. Его сопровождали дипломаты, участники российской делегации.

Ожидается, что Лавров примет участие в одном из центральных мероприятий председательства РФ в СБ ООН — открытых дебатах на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН».

Кроме того, состоятся переговоры Лаврова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они могут затронуть тему зерновой сделки, а также позицию ООН в отношении конфликта на Украине.

За авиарейсом Лаврова из Москвы в Нью-Йорк следили в общей сложности около 3 млн человек.

Накануне американская сторона отказала в визах российским журналистам, которые должны были прилететь в Нью-Йорк вместе с Сергеем Лавровым. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такие действия можно назвать манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

1 апреля пост председательства в СБ ООН перешел к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом этого органа.