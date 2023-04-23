Захарова заявила о невыдаче виз США российским журналистам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 апреля заявила, что российским журналистам не выдают визы США для полета с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на заседание Совета Безопасности ООН.

«К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остается 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы», — написала она в Telegram-канале.

Она добавила, что американское посольство в РФ работает над решением этой ситуации. По словам Захаровой, «манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо».

Заседание Совета Безопасности ООН состоится 25 апреля на министерском уровне по теме ближневосточного урегулирования.

Ранее, 14 апреля, МИД РФ сообщил, что США начали выдавать визы членам делегации РФ во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в заседании Совета Безопасности ООН. В ведомстве отметили, что «сохраняется тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу нашей делегации».

В этот день посол РФ в США Анатолий Антонов также призвал Вашингтон выдать необходимые разрешения журналистам.

Провокации против дипломатов из РФ, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.