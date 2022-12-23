По своему хотению: могут ли исключить Россию из Совбеза ООН

Европа ищет способ приостановления членства России в Совбезе ООН. С таким предложением выступил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Согласно правилам ООН, за исключение кандидата должны проголосовать все участники, то есть, и сама Россия. Если такое случится, ООН фактически прекратит существование, уверен зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Подробности — в материале «Известий».

Что такое Совет безопасности ООН, когда создан, сколько стран

Совет Безопасности ООН действует с момента основания организации в октябре 1945 года, это один из шести «главных органов» ООН. По Уставу организации, на СБ возлагается главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Он включает пять постоянных членов с правом вето (Китай, Россия, Великобритания, США и Франция) и 10 непостоянных членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок и права вето не имеют.

По своему хотению Фото: REUTERS/Lev Radin/Sipa USA

Непостоянные участники избираются по географическому признаку: пять — от государств Африки и Азии, одно из Восточной Европы и по два из Латинской Америки и Западной Европы. СССР не только состоял в ООН с первых дней существования организации, но и являлся одним из идеологов создания организации. Россия стала полноправной преемницей Советов. Для исключения из Совета безопасности ООН, решение должны принять все входящие в него страны — в том числе и сама Россия. При этом у РФ, во-первых, есть право наложить вето на любое решение, а, во-вторых — мощный союзник, Китай.

Что предлагает глава Евросовета, если исключить Россию не удастся

Инициатор нынешнего предложения — глава Европейского совета Шарль Мишель — признает, что пока механизма для исключения России не существует, но он может появиться в будущем . Мишель обвинил Россию в нарушении международного права и пришел к выводу, то, раз Москва поступает так, будучи постоянным членом Совбеза ООН, значит, «в международном праве есть изъян». «С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности», — заявил он.

Из каких организаций Россию исключили или она вышла сама

Попытки исключить Россию из структур ООН предпринимают не в первый раз. В апреле 2022 года на фоне СВО было приостановлено членство России в Совете ООН по правам человека. За приостановку проголосовали 93 страны, против — 24, воздержались — 58. К пяти странам, которые до этого отвергли резолюции с осуждением, прибавились, в частности, Казахстан, Китай, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. Правда, Москва в тот же день сообщила, что покидает СПЧ сама — досрочно. Это не значит, что она выходит из Совета навсегда — предыдущий опыт показывает, что восстановление членства вполне возможно, считают эксперты. В середине марта при схожих обстоятельствам Москва вышла из Совета Европы. До этого, с 2014 года, Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы — главной «трибуне» организации.

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Можно ли исключить Россию из СБ ООН

Исключить Россию из Совета Безопасности ООН невозможно без разрушения самой организации. На этом сходятся и российские, и американские эксперты. США хотели бы добиться исключения России из числа постоянных членов СБ ООН, но не видят такой возможности, признала в ноябре пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, мы бы немедленно воспользовались им. Но к сожалению, мы не видим возможности изменить устав ООН», — признала Жан-Пьер.

Вместо этого Вашингтон добивается изоляции России на всех других международных площадках. Об этом говорится в проекте оборонного бюджета США на 2023 год. Среди организаций, где планируется изолировать Россию, — Базельский комитет по банковскому надзору, Совет по финансовой стабильности и Международная ассоциация страховых надзоров. Кроме того, в США рассчитывают удалить из состава G20 российских правительственных служащих и запретить на обмен информацией по системам ПРО с Россией.

По своему хотению Фото: REUTERS/Andrew Kelly

В России уточняют, что исключение страны из СБ ООН приведет к разрушению организации. «Что касается даже теоретического исключения России из Совбеза ООН, то это невозможно. Такое решение должно быть одобрено в том числе Совбезом, а в Совбезе у нас право вето, то же самое касается и вообще исключения России из ООН. Это будет означать слом всей системы, которая базируется на международном праве, на Уставе ООН. Поэтому такой сценарий реализовать кому бы то ни было не выйдет, если только ООН не прекратит своего существования как организация. Это, кстати, нехотя признают и сами американцы», — пояснил «Известиям» зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Согласен с этой точкой зрения и глава Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что Белград никогда не поддержит такое решение, поскольку оно разрушает существующий миропорядок.

А заместитель главы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев и вовсе предрек ООН судьбу «обанкротившейся» Лиги Наций.

Справка «Известий» Лига Наций — первая всемирная организация, образованная в 1920 году с целью обеспечить мир и сотрудничество между странами. СССР был исключен из Лиги Наций в 1939 году на фоне русско-финской войны. Организацию распустили в 1946 году, поскольку она не справилась с основной задачей: не смогла предотвратить Вторую Мировую войну и обеспечить коллективную безопасность. После Второй мировой войны функции этой организации передали ООН.