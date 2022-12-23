 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
В ОАК анонсировали сдачу первого построенного с нуля ракетоносца Ту-160М
Армия
Подлодку «Великие Луки» спустили на воду в Санкт-Петербурге
Мир
Глава МО ФРГ не исключила полного отказа от дальнейших закупок БМП Puma
Мир
Пограничники Украины помешали нелегально вывезти в Венгрию вертолет
Спорт
Колосков рассказал о сомнениях в необходимости перехода РФС в АФК
Мир
Госдеп опроверг любую причастность США к взрывам на «Северных потоках»
Общество
Минздрав РФ проработает запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним
Мир
Россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в Bank of Georgia
Общество
Суд в Москве приговорил обвиняемых в покушении на Руссо к 9 и 12 годам тюрьмы
Общество
Донецкий суд впервые продлил арест боевиков «Азова» по законодательству РФ
Армия
Путин в Туле ознакомился с работой завода по производству машин для «Панцирей»
Мир
Власти Одессы отказались переименовывать улицы в честь погибших военных
/

По своему хотению: могут ли исключить Россию из Совбеза ООН

Устав ООН этого не разрешает, но европейцы не сдаются и продолжают искать варианты
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европа ищет способ приостановления членства России в Совбезе ООН. С таким предложением выступил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Согласно правилам ООН, за исключение кандидата должны проголосовать все участники, то есть, и сама Россия. Если такое случится, ООН фактически прекратит существование, уверен зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Подробности — в материале «Известий».

Что такое Совет безопасности ООН, когда создан, сколько стран

Совет Безопасности ООН действует с момента основания организации в октябре 1945 года, это один из шести «главных органов» ООН. По Уставу организации, на СБ возлагается главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Он включает пять постоянных членов с правом вето (Китай, Россия, Великобритания, США и Франция) и 10 непостоянных членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок и права вето не имеют.

По своему хотению
Совбезе ООН
Фото: REUTERS/Lev Radin/Sipa USA
Отброшенный совет: что значит приостановка членства России в СПЧ ООН
И какая риторика сопровождает переговоры РФ и Украины

Непостоянные участники избираются по географическому признаку: пять — от государств Африки и Азии, одно из Восточной Европы и по два из Латинской Америки и Западной Европы. СССР не только состоял в ООН с первых дней существования организации, но и являлся одним из идеологов создания организации. Россия стала полноправной преемницей Советов. Для исключения из Совета безопасности ООН, решение должны принять все входящие в него страны — в том числе и сама Россия. При этом у РФ, во-первых, есть право наложить вето на любое решение, а, во-вторых — мощный союзник, Китай.

Что предлагает глава Евросовета, если исключить Россию не удастся

Инициатор нынешнего предложения — глава Европейского совета Шарль Мишель — признает, что пока механизма для исключения России не существует, но он может появиться в будущем. Мишель обвинил Россию в нарушении международного права и пришел к выводу, то, раз Москва поступает так, будучи постоянным членом Совбеза ООН, значит, «в международном праве есть изъян». «С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности», — заявил он.

Тет-а-нейтралитет: какой статус Украины обсуждают Москва и Киев
И почему четвертый раунд переговоров затянулся на три дня

Из каких организаций Россию исключили или она вышла сама

Попытки исключить Россию из структур ООН предпринимают не в первый раз. В апреле 2022 года на фоне СВО было приостановлено членство России в Совете ООН по правам человека. За приостановку проголосовали 93 страны, против — 24, воздержались — 58. К пяти странам, которые до этого отвергли резолюции с осуждением, прибавились, в частности, Казахстан, Китай, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. Правда, Москва в тот же день сообщила, что покидает СПЧ сама — досрочно. Это не значит, что она выходит из Совета навсегда — предыдущий опыт показывает, что восстановление членства вполне возможно, считают эксперты. В середине марта при схожих обстоятельствам Москва вышла из Совета Европы. До этого, с 2014 года, Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы — главной «трибуне» организации.

По своему хотению
Совет ООН по правам человека
Фото: REUTERS/Valentin Flauraud
Было и Бали: как G20 обсуждал мир на Украине
И почему на этот раз Запад не стал бойкотировать российскую делегацию

Можно ли исключить Россию из СБ ООН

Исключить Россию из Совета Безопасности ООН невозможно без разрушения самой организации. На этом сходятся и российские, и американские эксперты. США хотели бы добиться исключения России из числа постоянных членов СБ ООН, но не видят такой возможности, признала в ноябре пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, мы бы немедленно воспользовались им. Но к сожалению, мы не видим возможности изменить устав ООН», — признала Жан-Пьер.

Вместо этого Вашингтон добивается изоляции России на всех других международных площадках. Об этом говорится в проекте оборонного бюджета США на 2023 год. Среди организаций, где планируется изолировать Россию, — Базельский комитет по банковскому надзору, Совет по финансовой стабильности и Международная ассоциация страховых надзоров. Кроме того, в США рассчитывают удалить из состава G20 российских правительственных служащих и запретить на обмен информацией по системам ПРО с Россией.

По своему хотению
Совбеза ООН
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
«Даже теоретическое исключение России из Совбеза ООН невозможно»
Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский — об исключении России из СПЧ и перспективах международного разбирательства по Буче

В России уточняют, что исключение страны из СБ ООН приведет к разрушению организации. «Что касается даже теоретического исключения России из Совбеза ООН, то это невозможно. Такое решение должно быть одобрено в том числе Совбезом, а в Совбезе у нас право вето, то же самое касается и вообще исключения России из ООН. Это будет означать слом всей системы, которая базируется на международном праве, на Уставе ООН. Поэтому такой сценарий реализовать кому бы то ни было не выйдет, если только ООН не прекратит своего существования как организация. Это, кстати, нехотя признают и сами американцы», — пояснил «Известиям» зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Согласен с этой точкой зрения и глава Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что Белград никогда не поддержит такое решение, поскольку оно разрушает существующий миропорядок.

А заместитель главы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев и вовсе предрек ООН судьбу «обанкротившейся» Лиги Наций.

Справка «Известий»

Лига Наций — первая всемирная организация, образованная в 1920 году с целью обеспечить мир и сотрудничество между странами. СССР был исключен из Лиги Наций в 1939 году на фоне русско-финской войны.

Организацию распустили в 1946 году, поскольку она не справилась с основной задачей: не смогла предотвратить Вторую Мировую войну и обеспечить коллективную безопасность. После Второй мировой войны функции этой организации передали ООН.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ноябре признал, что России невозможно исключить из G20 по тем же причинам: группа работает по принципу консенсуса, и изоляцию поддерживают не все. Тогда же постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов констатировал отсутствие изоляции России на мировой арене. Он подчеркнул, что более половины всего человечества отказывают антироссийским резолюциям.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022