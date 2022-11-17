Сунак заявил о невозможности исключить Россию из G20

Россию невозможно исключить из состава «большой двадцатки» (G20). Об этом в четверг, 17 ноября, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Он отметил, что G20 — это более широкая группа стран, чем G7, которая работает по принципу консенсуса.

«Таким образом, невозможно исключить Россию таким же способом [как из G8]», — сказал Сунак во время выступления в палате общин, трансляция которого велась на сайте британского парламента.

Ранее, 16 ноября, украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что Верховная рада Украины приняла постановление с призывом исключить Россию из G20.

В конце октября о том, что Россия должна быть исключена из числа стран — участниц G20, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление украинский лидер сделал после того, как Москва приняла решение приостановить зерновую сделку. Он призвал к международной реакции, в том числе на уровне Организации Объединенных Наций (ООН).

Замглавы МИД РФ Александр Грушко, в свою очередь, назвал призывы Киева не более чем «политическими упражнениями». Он подчеркнул, что исключить Россию из «большой двадцатки» невозможно.

15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали прошел саммит G20. Лидеры стран приняли коммюнике по итогам встречи. В документе утверждается, что украинский кризис стал причиной обострения существующих проблем в мировой экономике. Кроме того, говорится о необходимости поддержать страны, наиболее пострадавшие от продовольственного кризиса. В Кремле заключение декларации оценили позитивно.