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В Кремле назвали итоговую декларацию G20 победой здравого смысла

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Фото: REUTERS/Willy Kurniawan/Pool
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал итоговую декларацию G20. Свое мнение он высказал журналистам в четверг, 17 ноября.

«Это скорее победа здравого смысла. Здесь большая заслуга наших дипломатов, шерпы, большая заслуга индонезийцев, которые председательствуют в двадцатке, и индийских дипломатов, которые по эстафете получат председательство в двадцатке», — сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли заключение декларации, не ставшей по итогам антироссийским манифестом, победой МИДа РФ.

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