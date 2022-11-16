В Госдуме назвали работу российской дипломатии на G20 виртуозной

Итоги саммита G20 показали виртуозную работу российской дипломатии. Об этом 16 ноября «Известиям» заявил депутат Госдумы Сергей Алтухов.

«Запад настаивал на подписании документа с русофобскими высказываниями, и в таком виде подписание документа было бы неприемлемым для нашей страны. Сейчас документ содержит прямое указание, что не все члены «двадцатки» разделяют точку зрения англосаксонских стран. Более того, подчеркну, что население стран, не поддерживающих эту точку зрения, в разы превышает население стран, декларирующих поддержку Украины», — сказал он.

При этом депутат назвал прошедший саммит трудным, однако отметил, что Россия является одним из «важных игроков», с чьей позицией считаются.

«Несомненно, это был трудный саммит, но и обстановка в мире непростая: происходит структурная трансформация всей мировой политики и экономики. Мир становится многополярным, и Россия демонстрирует, что она по-прежнему один из важных игроков, с чьей позицией придется считаться в любых обстоятельствах», — заключил Алтухов.

Ранее в этот день страны «большой двадцатки» приняли коммюнике по итогам саммита. Лидеры G20 согласились, что украинский кризис стал причиной обострения существующих проблем в мировой экономике. Кроме того, они призвали поддержать страны, наиболее пострадавшие от продовольственного кризиса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что российские представители приложили много усилий, чтобы текст декларации саммита G20 был сбалансированным. Он подчеркнул, что была отмечена и зафиксирована разница в подходах и точках зрения по теме специальной военной операции России по защите Донбасса в декларации.

Саммит проходил 15–16 ноября в Индонезии. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр провел встречи с главой МИД КНР Ван И и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также Лавров кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В саммите участвовали представители делегаций КНР, Турции, Индии, Аргентины, ЮАР, Австралии, Индонезии, Бразилии, Мексики, Японии, Кореи, Саудовской Аравии, Италии, Франции, Германии, Канады, Франции, России, а кроме того, ЕС и ООН.