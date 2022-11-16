Реклама
Прямой эфир
Мир
В Минобороны идентифицировали обломки ракеты в Польше как украинскую С-300
Мир
Россия запретила въезд в страну 52 политикам Ирландии
Мир
Премьер Польши заявил об отсутствии необходимости применять 4-ю статью НАТО
Армия
Партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 передали ВС России
Политика
Путин поддержал расширение программы льготного автокредитования на военнослужащих
Мир
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили обновленной картой России
Мир
Советники Байдена начали разработку плана по защите от нападок Трампа
Мир
В Минске заявили о взрыве украинской стороной мостов на границе
Мир
Захарова призвала Польшу извиниться перед РФ после инцидента с ракетами
Происшествия
В Псковской области 16 школьников отравились химическим веществом
Политика
Путин укорил банки за превращение пенсионеров в вечных должников
Общество
Аэропорты Москвы подтвердили ввод максимального уровня безопасности

В Госдуме назвали работу российской дипломатии на G20 виртуозной

Депутат Алтухов: итоги саммита G20 показали виртуозную работу российской дипломатии
0
Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итоги саммита G20 показали виртуозную работу российской дипломатии. Об этом 16 ноября «Известиям» заявил депутат Госдумы Сергей Алтухов.

Было и Бали: как G20 обсуждал мир на Украине
И почему на этот раз Запад не стал бойкотировать российскую делегацию

«Запад настаивал на подписании документа с русофобскими высказываниями, и в таком виде подписание документа было бы неприемлемым для нашей страны. Сейчас документ содержит прямое указание, что не все члены «двадцатки» разделяют точку зрения англосаксонских стран. Более того, подчеркну, что население стран, не поддерживающих эту точку зрения, в разы превышает население стран, декларирующих поддержку Украины», — сказал он.

При этом депутат назвал прошедший саммит трудным, однако отметил, что Россия является одним из «важных игроков», с чьей позицией считаются.

«Несомненно, это был трудный саммит, но и обстановка в мире непростая: происходит структурная трансформация всей мировой политики и экономики. Мир становится многополярным, и Россия демонстрирует, что она по-прежнему один из важных игроков, с чьей позицией придется считаться в любых обстоятельствах», — заключил Алтухов.

Ранее в этот день страны «большой двадцатки» приняли коммюнике по итогам саммита. Лидеры G20 согласились, что украинский кризис стал причиной обострения существующих проблем в мировой экономике. Кроме того, они призвали поддержать страны, наиболее пострадавшие от продовольственного кризиса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что российские представители приложили много усилий, чтобы текст декларации саммита G20 был сбалансированным. Он подчеркнул, что была отмечена и зафиксирована разница в подходах и точках зрения по теме специальной военной операции России по защите Донбасса в декларации.

Саммит проходил 15–16 ноября в Индонезии. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр провел встречи с главой МИД КНР Ван И и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также Лавров кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В саммите участвовали представители делегаций КНР, Турции, Индии, Аргентины, ЮАР, Австралии, Индонезии, Бразилии, Мексики, Японии, Кореи, Саудовской Аравии, Италии, Франции, Германии, Канады, Франции, России, а кроме того, ЕС и ООН.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022