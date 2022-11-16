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В Кремле оценили текст итоговой декларации саммита G20

Песков: делегация РФ приложила много сил, чтобы текст декларации G20 был сбалансированным
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Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
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Российские представители приложили много усилий, чтобы текст декларации саммита G20 был сбалансированным. Об этом в среду, 16 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что была отмечена и зафиксирована разница в подходах и точках зрения по теме специальной военной операции России по защите Донбасса в декларации.

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«В остальном, безусловно, наши эксперты и министерство иностранных дел, и наша шерпа (Светлана — Ред.) Лукаш приложили много усилий, чтобы такой сбалансированный текст родился», — сказал он.

Ранее в этот день страны «Большой двадцатки» приняли коммюнике по итогам саммита. Лидеры G20 согласились, что украинский кризис стал причиной обострения существующих проблем в мировой экономике. Кроме того, в коммюнике сказано, что большинство стран G20 осуждают спецоперацию на Украине, однако среди участников объединения есть и другие мнения и оценки этой ситуации.

Кроме того, G20 призвали поддержать страны, наиболее пострадавшие от продовольственного кризиса.Также в документе отмечена недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в итоговой декларации саммита G20 содержатся оценки как России, так и Запада по украинскому кризису. Министр указал, что Запад добавил фразу, что «многие делегации осудили Россию». Москва же указала, что «были изложены и альтернативные точки зрения».

Саммит проходил 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавил Лавров. Российский министр провел встречи с главой МИД КНР Ван И и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также Лавров кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В саммите участвуют представители делегаций КНР, Турции, Индии, Аргентины, ЮАР, Австралии, Индонезии, Бразилии, Мексики, Японии, Кореи, Саудовской Аравии, Италии, Франции, Германии, Канады, Франции, России, а кроме того, ЕС и ООН.

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