Страны G20 приняли коммюнике по итогам саммита

Страны «Большой двадцатки» (G20) приняли коммюнике по итогам саммита. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает агентство Reuters.

Лидеры G20 согласились, что украинский кризис стал причиной обострения существующих проблем в мировой экономике.

Кроме того, в коммюнике сказано, что большинство стран G20 осуждают спецоперацию на Украине, однако среди участников объединения есть и другие мнения и оценки этой ситуации.

При этом лидеры «Большой двадцатки» не считают формат объединения «форумом для решения вопросов безопасности».

Кроме того, G20 призвали поддержать страны, наиболее пострадавшие от продовольственного кризиса.

Также в документе отмечена недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия. Лидеры G20 пояснили, что мирное разрешение конфликтов, усилия по урегулированию кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение.

Также страны G20 подчеркнули важность зерновой сделки и выступили за продолжение ее реализации.

«Мы приветствуем подписание при посредничестве Турции и ООН двух соглашений по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов», — отмечается в коммюнике.

Днем ранее газета Financial Times сообщила, что индийская делегация на саммите G20 сыграла значительную роль в достижении компромисса между участниками саммита в вопросе упоминания спецоперации РФ по защите Донбасса в тексте проекта итоговой декларации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проект итоговой декларации саммита G20 содержит оценки как России, так и Запада по украинскому кризису. Министр указал, что Запад добавил фразу, что «многие делегации осудили Россию». Москва же указала, что «были изложены и альтернативные точки зрения».

Текст официального заявления был согласован странами G20 14 ноября.

Саммит проходил 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавил Лавров. Российский министр провел встречи с главой МИД КНР Ван И и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также Лавров кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В саммите участвуют представители делегаций КНР, Турции, Индии, Аргентины, ЮАР, Австралии, Индонезии, Бразилии, Мексики, Японии, Кореи, Саудовской Аравии, Италии, Франции, Германии, Канады, Франции, России, а кроме того, ЕС и ООН.