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FT указала на роль Индии на саммите G20 в достижении компромисса по коммюнике

Financial Times: делегация Индии на саммите G20 помогла прийти к компромиссу по упоминанию спецоперации РФ в коммюнике
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld
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Индийская делегация на саммите G20 («Большой двадцатки») сыграла значительную роль в достижении компромисса между участниками саммита в вопросе упоминания спецоперации РФ по защите Донбасса в тексте проекта итоговой декларации. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

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«Индийская делегация сыграла значимую роль в достижении консенсуса между странами-членами в вопросе выражений с критикой», — пишет издание.

Отмечается, что текст официального заявления (коммюнике) был согласован странами G20 накануне вечером, 14 ноября, после нескольких дней разногласий между представителями ряда стран из «Большой двадцатки». Формально же текст коммюнике будет принят в среду, 16 ноября.

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проект итоговой декларации саммита G20 содержит оценки как России, так и Запада по украинскому кризису. Министр указал, что Запад добавил фразу, что «многие делегации осудили Россию». Москва же указала, что «были изложены и альтернативные точки зрения».

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Лавров возглавляет на нем российскую делегацию.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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