США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН

США хотели бы добиться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом в четверг, 15 декабря, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, сейчас Вашингтон не видит такой возможности, поэтому США продолжат добиваться изоляции России на всех международных площадках.

«Если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, мы бы немедленно воспользовались им. Но к сожалению, мы не видим возможности изменить устав ООН», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, трансляция которого велась в YouTube.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова американского пресс-секретаря.

«Если бы существовал способ завладеть вселенной, они бы к этому тоже немедленно преступили. Просто такого способа нет, слава Богу. А то они бы к этому всему немедленно преступили», — написала Захарова в Telegram-канале

Ранее, 6 декабря, стало известно, что проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Белый дом будет добиваться исключения России из международных организаций.

В Госдуме заявили, что исключить Россию из каких-либо переговорных площадок невозможно без ее согласия. Организации, которые останутся без РФ, многое потеряют.

В ноябре постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, также указал на отсутствие изоляции России на мировой арене. Он подчеркнул, что более половины всего человечества отказывают антироссийским резолюциям.