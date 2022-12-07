Проект оборонного бюджета США включает меры по исключению России из G20

Вашингтон начнет добиваться исключения России из некоторых международных организаций, включая «Группу двадцати» (G20). Об этом говорится в проекте оборонного бюджета США на 2023 финансовый год. Документ 6 декабря согласовали профильные комитеты обеих палат конгресса.

Проект конгресса предусматривает исключение российских правительственных служащих из G20, а также из Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров. Конгрессмены подчеркнули, что им требуются также финансовые средства для принятия мер, необходимых для продвижения подобной политики.

Также отмечено, что оборонный бюджет США на будущий год предусматривает постоянный запрет на обмен информацией по системам противоракетной обороны (ПРО) с Россией.

Ранее, 17 ноября, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россию невозможно исключить из состава «большой двадцатки». Он отметил, что G20 — это более широкая группа стран, чем G7, которая работает по принципу консенсуса.

За день до этого украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что Верховная рада Украины приняла постановление с призывом исключить Россию из G20.

В конце октября о том, что Россия должна быть исключена из числа стран — участниц G20, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление украинский лидер сделал после того, как Москва приняла решение приостановить зерновую сделку. Он призвал к международной реакции, в том числе на уровне Организации Объединенных Наций (ООН).

Замглавы МИД РФ Александр Грушко, в свою очередь, назвал призывы Киева не более чем «политическими упражнениями». Он подчеркнул, что исключить Россию из «большой двадцатки» невозможно.

Последний на сегодняшний день саммит G20 проходил на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября. Российскую делегацию на нем представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.