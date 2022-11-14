В МИДе заявили о невозможности исключить Россию из G20

Исключить Россию из G20 невозможно, призывы к этому со стороны Украины являются «политическими упражнениями». Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Это невозможно. Это такие политические упражнения, не более того. «Двадцатка» значительно шире, чем западные партнеры», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день стало известно, что в Верховную раду Украины внесен проект заявления об обращении к G20 («Большая двадцатка») с просьбой исключить РФ из состава группы. Кроме того, Киев призвал G20 поддержать продление продовольственной сделки, усилить антироссийские санкции, а также существенно нарастить экономическую, финансовую помощь Украине и помощь в вопросах безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из G20 ранее, 29 октября.

Позднее, 3 ноября Зеленский отказался участвовать в саммите G20, если в нем примет участие президент России Владимир Путин. После этого читатели немецкого журнала Der Spiegel посчитали трусостью отказ главы Украины встретиться с российским коллегой.

13 ноября стало известно, что украинский лидер примет участие в саммите G20 в онлайн-формате. До этого, 10 ноября, в Индонезии сообщили, что президент Украины пропустит саммит на Бали по причине «плотного графика» и «внутренних дел».

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.