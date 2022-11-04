В ФРГ обвинили Зеленского в отсутствии мужества из-за отказа от встречи с Путиным на G20

Читатели немецкого журнала Spiegel посчитали трусостью отказ президента Украины Владимира Зеленского участвовать в саммите G20 вместе с российским лидером Владимиром Путиным. Они оставили множество язвительных и возмущенных комментариев к соответствующей публикации.

«Кому-то не хватает мужества для встречи с Путиным. Оно и понятно. После стольких оскорблений в адрес Путина и россиян», — указал один из пользователей.

«Очевидно, что он боится личной встречи с Путиным, так как ему будет очень трудно оправдаться за свои оскорбления в адрес России», — согласился второй.

Другие комментаторы упрекнули украинского лидера в отсутствии политической зрелости и порекомендовали ему повзрослеть.

«Конечно, это право Зеленского не приходить, но подобные высказывания показывают, что он должен еще немного повзрослеть», — отметил немецкий читатель.

«Мальчик с манией величия. Войны заканчиваются не на поле боя, а за столом переговоров. Так было всегда. Зеленский должен понять это», — написал еще один комментатор.

Поддержали призывы к переговорам и другие читатели, обеспокоенные развитием конфликта.

«Зеленский совершает ошибку. Встреча с Путиным и Байденом может положить конец войне и спасти десятки тысяч жизней», — выразил уверенность пользователь.

«А как насчет других членов G20? Они тоже не приедут или уедут сразу же, как только появится Путин?» — пошутил комментатор.

Саммит G20 пройдет в Индонезии на острове Бали 15–16 ноября. 11 октября глава индонезийского МИДа Ретно Марсуди подтвердила, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский получили приглашения на саммит.

31 октября президент России Владимир Путин заявил о том, что решение о его поездке на саммит G20 еще не принято. До этого, 27 октября, российский лидер не исключил, что будет присутствовать лично на саммите «большой двадцатки», и обещал подумать на этот счет.

До этого, 16 сентября, Путин говорил, что его участие в саммите G20 будет зависеть от того, как складывается ситуация в экономике и других сферах. Он отметил, что президент Индонезии Джоко Видодо лично сообщил ему о приглашении, когда находился в Москве.

В начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». В частности, представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.