МИД Индонезии подтвердил участие Зеленского и Путина в саммите G20

Глава индонезийского МИДа Ретно Марсуди подтвердила, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский будут участвовать в саммите G20 на Бали.

«Ответ на наше приглашение всё еще положительный», — сказала Марсуди во время пресс-конференции в Джакарте 11 октября.

Министр подчеркнула, что «текущая мировая ситуация нестабильна», однако ведомство «продолжает налаживать связь с главами двух государств».

Правительство Индонезии приложило максимум усилий, чтобы все приглашенные государства имели возможность участвовать в саммите «большой двадцатки», добавила Марсуди.

Встреча будет организована на острове Бали 15-16 ноября.

7 октября посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис сообщил о согласии Путина и Зеленского посетить саммит G20. В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия будет участвовать в саммите.

16 сентября сам российский лидер комментировал возможность своего участия в саммите «большой двадцатки». Так, Путин отмечал, что это будет зависеть от ситуации в экономике и других сферах. По его словам, президент Индонезии Джоко Видодо лично сообщил ему о приглашении, когда находился в Москве.

Этим же днем российский президент заявил об отказе Зеленского от переговоров с Россией. Россия сделает всё для того, чтобы украинский конфликт прекратился, пообещал Путин. Однако, как он подчеркнул, Киев не готов к мирным переговорам и надеется решить проблему военным путем.