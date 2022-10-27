Путин допустил поездку на саммит G20

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что поедет на саммит «большой двадцатки», и обещал подумать на этот счет.

Отвечая на вопросы журналистов в рамках пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября, российский лидер поблагодарил президента Индонезии Джоко Видодо за приглашение и заверил, что РФ точно будет представлена на саммите «на высоком уровне».

Глава государства добавил, что в настоящий момент между РФ и Индонезией сложились очень теплые отношения.

14 октября Путин также высказывался по поводу своего участия на саммите. Тогда президент отмечал, что этот вопрос пока не решен.

Саммит G20 пройдет в Индонезии на острове Бали 15–16 ноября. 11 октября глава индонезийского МИДа Ретно Марсуди подтвердила, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский получили приглашения на саммит.

До этого, 16 сентября, Путин говорил, что его участие в саммите G20 будет зависеть от того, как складывается ситуация в экономике и других сферах. Он отметил, что президент Индонезии Джоко Видодо лично сообщил ему о приглашении, когда находился в Москве.

В начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». В частности, представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.