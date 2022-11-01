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Решения о поездках Путина на саммиты G20 и АТЭС еще не приняты

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Решения о поездках на саммиты G20 и АТЭС еще не приняты. Об этом заявил президент России Владимир Путин 31 октября во время беседы с журналистами после трехсторонних переговоров глав России, Азербайджана и Армении в Сочи.

«Пока эти решения еще не приняты», — ответил Путин на вопрос о своих поездках на данные мероприятия.

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Ранее, 27 октября, российский лидер не исключил, что поедет на саммит «большой двадцатки» и обещал подумать на этот счет.

14 октября Путин добавил, что о каких-то прямых переговорах с отдельными участниками «двадцатки» речи пока не идет.

Саммит G20 пройдет в Индонезии на острове Бали 15–16 ноября. 11 октября глава индонезийского МИДа Ретно Марсуди подтвердила, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский получили приглашения на саммит.

До этого, 16 сентября, Путин говорил, что его участие в саммите G20 будет зависеть от того, как складывается ситуация в экономике и других сферах. Он отметил, что президент Индонезии Джоко Видодо лично сообщил ему о приглашении, когда находился в Москве.

В начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». В частности, представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

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