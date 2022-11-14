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Киев намерен попросить G20 исключить РФ из состава группы

В раду Украины внесен проект заявления об обращении к G20 с просьбой исключить РФ из состава группы
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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В верховную раду Украины внесен проект заявления об обращении к G20 («большая двадцатка») с просьбой исключить РФ из состава группы. Соответствующий документ опубликован 14 ноября на сайте рады.

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«Верховная рада Украины обращается к государствам группы двадцати с предложением исключить Российскую Федерацию из состава группы двадцати», — говорится в приложении к проекту.

Кроме того, Киев призывает G20 поддержать продление продовольственной сделки, усилить антироссийские санкции, а также существенно нарастить экономическую, финансовую помощь Украине и помощь в вопросах безопасности.

В числе инициаторов обращения — спикер рады Руслан Стефанчук и вице-спикер Александр Корниенко.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из G20 ранее, 29 октября.

Позднее, 3 ноября Зеленский отказался участвовать в саммите G20, если в нем примет участие президент России Владимир Путин. После этого читатели немецкого журнала Der Spiegel посчитали трусостью отказ главы Украины встретиться с российским коллегой.

13 ноября стало известно, что украинский лидер примет участие в саммите G20 в онлайн-формате. До этого, 10 ноября, в Индонезии сообщили, что президент Украины пропустит саммит на Бали по причине «плотного графика» и «внутренних дел».

Саммит «большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

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