Киев намерен попросить G20 исключить РФ из состава группы
В верховную раду Украины внесен проект заявления об обращении к G20 («большая двадцатка») с просьбой исключить РФ из состава группы. Соответствующий документ опубликован 14 ноября на сайте рады.
«Верховная рада Украины обращается к государствам группы двадцати с предложением исключить Российскую Федерацию из состава группы двадцати», — говорится в приложении к проекту.
Кроме того, Киев призывает G20 поддержать продление продовольственной сделки, усилить антироссийские санкции, а также существенно нарастить экономическую, финансовую помощь Украине и помощь в вопросах безопасности.
В числе инициаторов обращения — спикер рады Руслан Стефанчук и вице-спикер Александр Корниенко.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из G20 ранее, 29 октября.
Позднее, 3 ноября Зеленский отказался участвовать в саммите G20, если в нем примет участие президент России Владимир Путин. После этого читатели немецкого журнала Der Spiegel посчитали трусостью отказ главы Украины встретиться с российским коллегой.
13 ноября стало известно, что украинский лидер примет участие в саммите G20 в онлайн-формате. До этого, 10 ноября, в Индонезии сообщили, что президент Украины пропустит саммит на Бали по причине «плотного графика» и «внутренних дел».
Саммит «большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.