Зеленский подтвердил участие в саммите G20
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что примет участие в саммите G20 в онлайн-формате. Обращение главы государства в воскресенье, 13 ноября, приводит украинское издание «Страна.ua».
«Наша позиция будет представлена. Мы дадим публичные ответы на многие звучащие вопросы», — сказал Зеленский.
Саммит «большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, стало известно, что президент Владимир Путин может принять участие в саммите, но в онлайн-формате.
Также 10 ноября в Индонезии сообщили, что саммит на Бали пропустит президент Зеленский. Причинами отказа назывались «плотный график» и «внутренние дела» украинского лидера.
Еще в начале ноября Зеленский отказался участвовать в саммите G20, если в нем примет участие Путин. Позднее читатели немецкого журнала Der Spiegel посчитали трусостью отказ главы Украины встретиться с российским коллегой.