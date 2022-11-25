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Ульянов констатировал отсутствие изоляции России на мировой арене
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Ульянов констатировал отсутствие изоляции России на мировой арене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Запад выдает желаемое за действительное, говоря об изоляции России. Об этом 25 ноября заявил постпред РФ в международных организациях в вене Михаил Ульянов.

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«На самом деле никакой изоляции нет, а западные партнеры выдают желаемое за действительное. Мир не сводится к Западу, он гораздо шире», — сказал он в интервью в «РИА Новости».

Ульянов отметил, что Западу не удается объединять всех вокруг себя во время голосований по резолюциям в совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Дисциплина там жесткая, и если «старший» в Вашингтоне приказал, то «младшие» в Европе берут под козырек. Но при этом и по Ирану, и по Украине результаты голосования оказались не такими уж блестящими для Запада. Они получили несколько более скромную поддержку, чем аналогичные резолюции, принятые, соответственно, в июне и в сентябре. Семь влиятельных стран, включая, скажем, Индию, Пакистан и ЮАР, воздержались», — указал постпред.

Ульянов подчеркнул, что с учетом населения голосующих стран более половины человечества отказывают антироссийским резолюциям в поддержке.

Ранее скептично об изоляции России высказывался канцлер Германии Олаф Шольц. 15 ноября он заявил, что этого не удалось добиться на саммите G20 в Индонезии. Он подтвердил, что не все участники мероприятия осудили позицию России.

Также накануне Шольц заявил, что с Россией важно вести совместные обсуждения, а не изолировать ее на саммите G20, так как на нем собираются представители многих стран, представляющих большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства.

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