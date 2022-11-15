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Шольц заявил о провале попыток изолировать Россию на саммите G20

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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Россию не удалось изолировать на саммите «большой двадцатки» (G20) на Бали. Об этом 15 ноября заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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«Разумеется, по вопросу Украины существуют и другие мнения. Но они не в счет», — приводит его слова агентство dpa.

Издание отмечает, что таким образом Шольц подтвердил, что не все участники саммита осуждают позицию России.

Накануне канцлер ФРГ заявил, что с Россией важно вести совместные обсуждения, а не изолировать ее на саммите G20 в Индонезии, так как на нем собираются представители многих стран, представляющих большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства.

Также Шольц выразил сожаление по поводу решения президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите «большой двадцатки».

11 ноября газета The Telegraph сообщила о планах стран Запада приложить усилия для изоляции России на саммите G20 в Индонезии. Издание написало, что, в частности, делегации ЕС и Великобритании намерены покинуть зал во время выступлений главы российского МИДа Сергея Лаврова.

Саммит «большой двадцатки» проходит с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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