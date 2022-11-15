Шольц заявил о провале попыток изолировать Россию на саммите G20
Россию не удалось изолировать на саммите «большой двадцатки» (G20) на Бали. Об этом 15 ноября заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Разумеется, по вопросу Украины существуют и другие мнения. Но они не в счет», — приводит его слова агентство dpa.
Издание отмечает, что таким образом Шольц подтвердил, что не все участники саммита осуждают позицию России.
Накануне канцлер ФРГ заявил, что с Россией важно вести совместные обсуждения, а не изолировать ее на саммите G20 в Индонезии, так как на нем собираются представители многих стран, представляющих большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства.
Также Шольц выразил сожаление по поводу решения президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите «большой двадцатки».
11 ноября газета The Telegraph сообщила о планах стран Запада приложить усилия для изоляции России на саммите G20 в Индонезии. Издание написало, что, в частности, делегации ЕС и Великобритании намерены покинуть зал во время выступлений главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Саммит «большой двадцатки» проходит с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.