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Шольц выразил сожаление из-за решения Путина не ехать на саммит G20

DPA: канцлер ФРГ Шольц сожалеет о решении Путина не участвовать в саммите G20 на Бали
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление по поводу решения президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите «большой двадцатки» G20 в Индонезии. Об этом 13 ноября сообщает агентство DPA.

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«Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G20. Я не думаю, что это (решение. — Ред.) изменится в последнюю секунду. Если это произойдет, меня бы это порадовало», — отметил он во время рабочего визита во вьетнамский Ханой.

Шольц добавил, что на саммите российскому лидеру, вероятно, пришлось бы столкнуться с многочисленными вопросами и критикой со стороны других участников.

Ранее, 12 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что на саммите G20 Россия будет подвергнута критике за происходящее на Украине.

Между тем читатели The Telegraph осудили угрозы премьер-министра Великобритании Риши Сунака в адрес России. Так, один из комментаторов отметил, что Сунак намерен противостоять российской стороне, тогда как на кону стоят более важные внутриполитические вопросы страны.

Кроме того, 11 ноября, газета The Telegraph сообщила о планах стран Запада приложить усилия для изоляции России на саммите G20 в Индонезии. Издание написало, что, в частности, делегации ЕС и Великобритании намерены покинуть зал во время выступлений главы российского МИДа.

О том, что Путин не сможет посетить событие, 10 ноября сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, представлять Россию на саммите будет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Тогда стало известно, что президент Владимир Путин может принять участие в саммите, но в онлайн-формате.

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