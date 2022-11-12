The Telegraph уличила ЕС в желании изолировать Россию на саммите G20

Евросоюз и Великобритания планируют создать максимум препятствий для полноценного участия России в предстоящем саммите G20 в Индонезии. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщило издание The Telegraph со ссылкой на источники.

Таким образом инициаторы «бойкота» рассчитывают наглядно продемонстрировать осуждение мировым сообществом политики Москвы.

«Это означает также препятствовать их встречам с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым или кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, или сделать так, чтобы люди выходили, когда Россия выступает», — говорится в публикации.

Кроме того, западные союзники хотят донести мысль о необходимости пойти навстречу Украине и выполнить все условия для возобновления переговорного процесса.

Впрочем, по словам собеседника газеты, не все участники «большой двадцатки» одобряют отчуждение России. Так, находящийся в дружественных отношениях с РФ Китай вряд ли поддержит подобный выпад в адрес ценного партнера.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Тогда отмечалось, что президент Владимир Путин может принять участие в саммите, но в онлайн-формате.

Как отметил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, международный престиж России не зависит от того, кто будет представлять ее на саммите G20. Также сенатор выразил мнение, что Лавров сможет объяснить подходы Москвы к международным делам, в том числе к кризису на Украине.

Также 10 ноября в Индонезии сообщили, что саммит на Бали пропустит президент Украины Владимир Зеленский. Причинами отказа назывались «плотный график» и «внутренние дела» украинского лидера.

Ранее, 16 сентября, президент России Владимир Путин говорил, что его участие в саммите G20 будет зависеть от ситуации в экономике и других сферах. Он отметил, что президент Индонезии лично сообщил ему о приглашении, когда находился в Москве.

Зеленский 3 ноября заявил, что не будет присутствовать на саммите «группы двадцати» (G20), если в нем примет участие глава РФ. Позднее читатели немецкого журнала Spiegel посчитали трусостью отказ президента Украины встретиться с российским лидером.