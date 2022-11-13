Британцы возмутились угрозам премьера Британии Сунака в адрес Путина

Читатели The Telegraph в комментарии к статье, рассказывающей о позиции Лондона на предстоящем саммите «группы двадцати» (G20), осудили угрозы премьер-министра Великобритании Риши Сунака в адрес России. Материал опубликован на сайте издания 12 ноября.

Один из комментаторов задался вопросом, как Сунак намерен противостоять российской стороне, если не может справиться с экономикой собственной страны.



«Ага, Путин, прям, испугался и решил изменить свою политику, смешно», — написал другой.

«И вот с такими главами государств вы еще надеетесь на мир в украинском конфликте? Они даже не могут проявить уважение к другой стороне», — подчеркнул один из читателей.

Также пользователи отметили, что критика других не поможет Британии решить свои проблемы, а сам Сунак просто пытается проявить лояльность к США.

В преддверии саммита G20 премьер Великобритании заявил, что «обличит политику Путина и раскритикует Россию» на саммите G20.

11 ноября появилась информация о том, что Евросоюз и Великобритания могут стать инициаторами «бойкота» в отношении делегации из РФ на предстоящем саммите.

Ранее страны Запада призвали Индонезию отозвать приглашение российской делегации, но Джакарта отказалась следовать данной просьбе.

Президент РФ Владимир Путин не сможет посетить событие. Россию на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября.