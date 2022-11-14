Шольц заявил о важности совместных дискуссий с Россией на саммите G20

С Россией важно вести совместные обсуждения, а не изолировать ее на саммите G20 в Индонезии. Об этом 14 ноября заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Важно, чтобы здесь обсуждение велось совместно. Здесь собираются представители многих стран. G20 представляет большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства. В этом отношении соглашения, которые здесь достигаются, а также дискуссии и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в то, чтобы дальше всё было лучше, чем сейчас», — сказал он журналистам после прилета на Бали.

Накануне Шольц выразил сожаление по поводу решения президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите «большой двадцатки» (G20) в Индонезии.

11 ноября газета The Telegraph сообщила о планах стран Запада приложить усилия для изоляции России на саммите G20 в Индонезии. Издание написало, что, в частности, делегации ЕС и Великобритании намерены покинуть зал во время выступлений главы российского МИДа Сергея Лаврова.

Саммит «большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не сможет участвовать в мероприятии.