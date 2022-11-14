Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве началась реорганизация посольства ДНР в представительство
Мир
МАГАТЭ направит миссии на четыре украинских АЭС
Мир
В немецком Дортмунде закроют часть зоопарка из-за энергокризиса
Общество
Тренер опровергла связь дельфинария с найденной мертвой афалиной
Мир
В Совфеде назвали ничтожным проект резолюции ГА ООН о репарациях Киеву
Мир
Великобритания выведет свой воинский контингент из Мали
Общество
Лавров опроверг сообщения о наличии у него часов Apple
Мир
Минск назвал проект о репарациях Украине попыткой легализовать воровство активов РФ
Мир
Шольц заявил о важности совместных дискуссий с Россией на саммите G20
Мир
В ЕС начали обсуждать будущие отношения с Москвой
Мир
Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны РФ
Мир
В ЕС договорились продолжать попытки изолировать РФ на международной арене

Шольц заявил о важности совместных дискуссий с Россией на саммите G20

0
Фото: REUTERS/Firdia Lisnawati
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С Россией важно вести совместные обсуждения, а не изолировать ее на саммите G20 в Индонезии. Об этом 14 ноября заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Утолили печали на Бали: о чем говорили лидеры США и КНР до саммита G20
И почему от встречи изначально просили не ожидать многого

«Важно, чтобы здесь обсуждение велось совместно. Здесь собираются представители многих стран. G20 представляет большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства. В этом отношении соглашения, которые здесь достигаются, а также дискуссии и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в то, чтобы дальше всё было лучше, чем сейчас», — сказал он журналистам после прилета на Бали.

Накануне Шольц выразил сожаление по поводу решения президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите «большой двадцатки» (G20) в Индонезии.

11 ноября газета The Telegraph сообщила о планах стран Запада приложить усилия для изоляции России на саммите G20 в Индонезии. Издание написало, что, в частности, делегации ЕС и Великобритании намерены покинуть зал во время выступлений главы российского МИДа Сергея Лаврова.

Саммит «большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не сможет участвовать в мероприятии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022