Глава Евросовета предложил найти способ приостановки членства РФ в Совбезе ООН

В будущем необходимо разработать механизм приостановки членства России в Совете Безопасности ООН, что сейчас сделать не представляется возможным. Об этом 23 декабря заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Мишель обвинил Россию в нарушении международного права, заметив, что поскольку РФ это делает, будучи постоянным членом Совбеза ООН, значит, «в международном праве есть изъян».

«С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете Безопасности», — заявил он телеканалу RTVi.

При этом глава Евросовета признал, что «на данный момент это невозможно, иначе это приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».

15 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что если бы был способ уничтожить Россию или захватить весь мир, то США бы немедленно к этому приступили. Таким образом она прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о желании США добиться исключения России из Совбеза ООН. По словам дипломата, сейчас невозможно исключить Россию, поэтому Вашингтон добивается изоляции страны на всех международных площадках.

5 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что идеи о лишении России членства в Совете Безопасности ООН, которые высказывает Верховная рада Украины, являются нереальными.

До этого, 23 сентября, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад попытается исключить РФ из СБ ООН, однако Сербия не поддержит такое решение. Он добавил, что исключение России из Совбеза ООН разрушит миропорядок.

9 сентября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что нет механизма, благодаря которому кто-либо мог бы лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН.