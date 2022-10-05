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МИД РФ назвал нереальной идею исключить Россию из СБ ООН

Замглавы МИД РФ Вершинин: идеи исключения РФ из СБ ООН являются завиральными и нереальными
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner
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Идеи о лишении России членства в Совете Безопасности (СБ) ООН, которые высказывает украинская сторона, являются нереальными. Об этом 5 октября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

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«Вопрос о том, чтобы лишить Россию членства в Совбезе ООН, чуть ли не в Генеральной Ассамблее ООН — такие идеи, как и другие, мало продуманные, если не сказать завиральные. Это просто нереально», — сообщил Вершинин на пресс-конференции.

Ранее, 23 сентября, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад попытается исключить Россию из СБ ООН, однако Сербия не поддержит такое решение. Он добавил, что исключение России из СБ ООН разрушит миропорядок.

В начале сентября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что нет механизма, благодаря которому кто-либо мог бы лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что попытки США реформировать СБ ООН будут провалены в том случае, если они захотят изменить полномочия постоянных членов Совбеза.

Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев еще летом подтверждал, что исключить Россию из СБ ООН невозможно.

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