МИД назвал «актерским шагом» реплику Зеленского об исключения РФ из СБ ООН

Призывы украинского президента Владимира Зеленского о необходимости исключить Россию из Совета Безопасности (СБ) ООН — элемент привлечения внимания, так как исключить РФ из международной организации невозможно, заявил в четверг, 30 июня, директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Глава 2 статьи 6 Устава ООН касается [решения] Генеральной Ассамблеи [об исключении из ООН]. Это должно делаться по рекомендации Совета Безопасности ООН. СБ ООН не примет такую рекомендацию, потому что мы применим вето. Это просто его актерский шаг, чтобы привлечь внимание», — сказал он ТАСС.

Ранее, 29 июня, представитель председателя 76-й сессии Генассамблеи ООН Полина Кубиак ответила на призыв президента Украины исключить Россию из СБ ООН. Она объяснила, что подобные решения проходят через Совет Безопасности организации.

28 июня украинский президент Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в онлайн-режиме, призвал исключить Россию из самого Совета и Генассамблеи ООН. По его мнению, это единственный логический путь, чтобы Устав ООН работал и его уважали все участники.

Участие Зеленского в сессии раскритиковал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он указал на неприемлемость нарушений правил работы СБ ООН из-за выступления президента Украины. Дипломат напомнил, что Совет Безопасности ООН «не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткампании президента В. Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО».