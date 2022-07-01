Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Экономика
Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность РФ
Происшествия
На Кубани микроавтобус с 19 детьми влетел в дорожный знак
Пресс-релизы
Ресурсы МИЦ «Известия» в мае вновь стали самыми цитируемыми СМИ
Мир
Джонсон назвал невозможным вступление Украины в НАТО в обозримом будущем
Мир
В Кремле ожидают решение ЕК по транзиту товаров через Литву
Общество
Врач предупредила об опасности загара для блондинов и рыжих
Мир
Греция предложила Украине помощь с вывозом зерна под эгидой ООН
Туризм
Россия и Индонезия обсуждают организацию прямого авиасообщения с Бали
Мир
Турция получила гарантии от Швеции по экстрадиции 73 членов партии Курдистана
Политика
Путин планирует провести переговоры о зоне свободной торговли Индонезии и ЕАЭС
Сюжет:

МИД назвал «актерским шагом» реплику Зеленского об исключения РФ из СБ ООН

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Призывы украинского президента Владимира Зеленского о необходимости исключить Россию из Совета Безопасности (СБ) ООН — элемент привлечения внимания, так как исключить РФ из международной организации невозможно, заявил в четверг, 30 июня, директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Даже теоретическое исключение России из Совбеза ООН невозможно»
Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский — об исключении России из СПЧ и перспективах международного разбирательства по Буче

«Глава 2 статьи 6 Устава ООН касается [решения] Генеральной Ассамблеи [об исключении из ООН]. Это должно делаться по рекомендации Совета Безопасности ООН. СБ ООН не примет такую рекомендацию, потому что мы применим вето. Это просто его актерский шаг, чтобы привлечь внимание», — сказал он ТАСС.

Ранее, 29 июня, представитель председателя 76-й сессии Генассамблеи ООН Полина Кубиак ответила на призыв президента Украины исключить Россию из СБ ООН. Она объяснила, что подобные решения проходят через Совет Безопасности организации.

28 июня украинский президент Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в онлайн-режиме, призвал исключить Россию из самого Совета и Генассамблеи ООН. По его мнению, это единственный логический путь, чтобы Устав ООН работал и его уважали все участники.

Участие Зеленского в сессии раскритиковал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он указал на неприемлемость нарушений правил работы СБ ООН из-за выступления президента Украины. Дипломат напомнил, что Совет Безопасности ООН «не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткампании президента В. Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022