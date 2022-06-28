Полянский указал на попытку Киева выпросить больше оружия у НАТО

Принимая участие в заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи, президент Украины Владимир Зеленский пытается создавать фон, чтобы выпросить у участников саммита НАТО больше оружия для Украины. Об этом заявил 28 июня первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Сегодня в 22:00 по Москве состоится запрошенное Украиной заседание Совета Безопасности ООН. Как стало известно, западники продавили участие в нем по видеосвязи украинского президента Зеленского», — сообщил Полянский в своем Telegram-канале.

Как отметил постпред, еще один приоритет Украины также предельно ясен — попытаться создать благоприятный фон, чтобы преодолеть «усталость» от украинской темы на Западе.

«Для этого мобилизуется весь украинский агитпроп, в ход идут любые фальшивки и инсценировки», — написал политик.

Трехдневный саммит Североатлантического альянса НАТО, центральным событием которого станет одобрение Стратегической концепции до 2030 года, стартовал во вторник в Мадриде.

Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева являются проявлением шизофрении. Министр также отметил, что связанные с Украиной решения принимает не Владимир Зеленский, а США. Как добавил министр, чем больше страны Запада присылают Киеву оружия, тем дольше продлится конфликт на Украине.

27 июня Зеленский заявил, что затягивание боевых действий не отвечает интересам его страны. В обращении к лидерам стран G7 он попросил учесть это при планировании военной помощи. 14 июня он добавил, что его страна «не имеет времени на переговоры, которые ничего не принесут».

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня заявил, что снабжение ВСУ тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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