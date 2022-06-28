Лавров связал с шизофренией заявления Запада о недопустимости переговоров РФ и Киева

Заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева являются проявлением шизофрении. Об этом 28 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«С заявлениями о недопустимости каких-либо переговоров в нынешних условиях регулярно выступает то [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон, то [канцлер Германии] Олаф Шольц, то [верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности] Жозеп Боррель, который постоянно призывает тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира. Ну уже такая шизофрения в известной степени здесь проявляется», — сказал он на пресс-конференции.

Министр также отметил, что связанные с Украиной решения принимает не президент этой страны Владимир Зеленский, а США.

«Я не буду гадать, на что надеется президент Зеленский, — это абсолютно не важно, что он думает, на что он надеется. Не он принимает решения. Решения принимают в Вашингтоне, причем отнюдь не на президентском уровне. Принимают решения известные чиновники в Госдепартаменте, ну и, наверное, еще в администрации президента», — добавил Лавров.

Ранее в этот день Шольц заявил, что страны «большой семерки» (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, по-прежнему сходятся во мнении, что России нельзя позволить победить на Украине. Он также отметил, что страны G7 будут продолжать увеличивать экономическую и политическую цену спецоперации по защите Донбасса для президента РФ Владимира Путина и российских властей в целом.

До этого, 2 мая, помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Вашингтон сделает всё для того, чтобы спецоперация по защите Донбасса обернулась для России стратегическим провалом. Она уточнила, что под провалом понимается достижение полного разгрома в военном, политическом и экономическом планах.

25 апреля глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США «хотят видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как она сделала», имея в виду события на Украине.

9 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт на Украине был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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