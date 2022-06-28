Планы Вашингтона по поставкам Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности контрпродуктивные и вредные. Об этом 28 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Ашхабаде.

Как добавил министр, чем больше страны Запада присылают Киеву оружия, тем дольше продлится конфликт на Украине.

«Подобная линия, которую Запад занял, абсолютно контрпродуктивна и вредна. Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт, тем дольше продлится агония нацистского режима, которая поддерживается западными столицами», — сказал глава российской дипломатии.

27 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон поставит Киеву современные средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. По словам Салливана, Белый дом намерен завершить работу над новым пакетом военной помощи Украине.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что Вашингтон готовится объявить о закупке зенитно-ракетного комплекса средней и большой дальности, который войдет в следующий пакет военной помощи Киеву. Украина запросила систему противоракетной обороны, известную как система NASAMS. Это оружие может поражать цели на расстоянии более 100 миль (161 км).

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как 2 июня заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление, ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет.

Запад начал активно вооружать Киев на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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