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Зеленский призвал Совбез ООН исключить Россию из организации

Зеленский заявил, что России не место в Совбезе ООН
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukrainian Presidency Press Office
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видео-включения во вторник, 28 июня, призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) исключить Россию из Совета Безопасности.

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«Я призываю лишить российскую делегацию возможности манипулирования ООН. Необходимо сделать невозможным нахождение Российской Федерации в Совете Безопасности ООН, пока ее терроризм продолжается», — заявил украинский лидер во время посвященной поддержанию мира и безопасности Украины сессии СБ ООН.

По его мнению, это единственный логический путь, чтобы Устав ООН работал и его уважали все участники.

На этой же сессии первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 28 июня, указал на неприемлемость нарушений правил работы СБ ООН из-за выступления президента Украины Владимира Зеленского. Он напомнил, что Совет Безопасности ООН «не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткампании президента В.Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО».

Ранее, 28 июня президент Украины назвал Россию террористической организацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на обвинения заявил, что российские следователи проводят расследования «в отношении актов, которые граничат с актами терроризма и геноцида».

Также на это заявление Зеленского отреагировал французский президент Эммануэль Макрон. Он отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма, подчеркнув, что у Франции «другие методы».

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