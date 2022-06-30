Представитель ООН ответила Зеленскому на предложение исключить РФ

Представитель председателя 76-й сессии Генассамблеи ООН Полина Кубиак прокомментировала 29 июня призыв президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из Совета Безопасности всемирной организации.

«Подобные решения проходят через Совет Безопасности ООН», — сказала она в ходе выступления на брифинге.

Ранее, 28 июня, украинский президент Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в онлайн-режиме, призвал исключить Россию из самого Совета и Генассамблеи ООН. По его мнению, это единственный логический путь, чтобы Устав ООН работал и его уважали все участники.

Это участие Зеленского в сессии раскритиковал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он указал на неприемлемость нарушений правил работы СБ ООН из-за выступления президента Украины. Дипломат напомнил, что Совет Безопасности ООН «не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткампании президента В. Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО».