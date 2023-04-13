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Антонов призвал США согласовать прибытие делегации РФ на мероприятия ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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США до сих пор не согласовали прибытие спецборта главы МИД РФ Сергея Лаврова на мероприятия ООН, а также не выдали визы сопровождающим. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Призываем Вашингтон безотлагательно оформить визы нашей делегации, а также журналистам. Их невыдача — нарушение обязательств Соединенными Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН, препятствующее надлежащему, полноценному функционированию всемирной организации», — подчеркнул он.

Также дипломат отметил, что много вопросов вызывает ситуация со спецбортом Лаврова, поскольку американская сторона до сих пор не выдала разрешение на пролет воздушного судна. При этом до старта международных мероприятий осталось совсем немного времени.

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Накануне замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что говорить о возможной встрече Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном преждевременно, поскольку до сих пор не решен вопрос о визах для российской делегации.

Ранее, 11 апреля, замглавы делегации РФ в Вене Эрнест Чернухин заявил о том, что большая часть российской делегации не получила виз для участия в сессии спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Он подчеркнул, что Москва расценивает это как инструмент политического давления.

В этот же день первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с «Известиями» признал, что власти США могут не выдать визу или разрешение на полет главе МИД России Сергею Лаврову. В таком случае, по мнению дипломата, Вашингтон рискует столкнуться с крайне жесткой критикой и непониманием даже со стороны своих союзников.

Еще марте США отказали в выдаче виз ряду делегатов из России, планировавших принять участие в работе группы по ИКТ в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Провокации против российских дипломатов, в том числе связанные с отказом в выдаче виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса.

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