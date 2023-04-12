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Рябков назвал разговоры о возможной встрече Лаврова и Блинкена преждевременными

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Фото: ТАСС/EPA/MARTIAL TREZZINI
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Говорить о возможной встрече между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном преждевременно, так как до сих пор не решен даже вопрос о визах российской делегации для участия в мероприятиях СБ ООН. Об этом 12 апреля рассказал замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков в ходе беседы с журналистами.

«Американская сторона пока даже визы не выдала делегатам нашей делегации, соответственно, о каких встречах можно вести речь, когда не решен даже технический вопрос», — сказал он.

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Накануне, 11 апреля, замглавы делегации РФ в Вене Эрнест Чернухин заявил о том, что большая часть российской делегации не получила виз для участия в сессии спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Он подчеркнул, что Москва расценивает это как инструмент политического давления.

В марте США отказали в выдаче виз ряду делегатов из России, планировавших принять участие в работе группы по ИКТ в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Этот шаг стал «грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН», заявила на заседании группы представительница РФ Ирина Тяжлова.

В феврале посол РФ в Варшаве Сергей Андреев рассказал о затягивании Польшей выдачи виз сотрудникам дипмиссии. Андреев также подчеркнул, что на сотрудников российской дипломатической миссии в Польше оказывается постоянное давление.

Провокации против дипломатов из РФ, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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