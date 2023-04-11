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Часть делегации РФ осталась без виз в Австрию для участия в сессии ООН

Большинство делегатов РФ не получили виз для участия в спецкомитете ООН в Вене
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Большая часть российской делегации не получила виз для участия в сессии спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Москва расценивает это как инструмент политического давления, заявил 11 апреля замглавы делегации РФ в Вене Эрнест Чернухин в ходе выступления на мероприятии.

По оценке Москвы, произошел очередной «акт политического давления на Российскую Федерацию», Вена создала препятствия для проведения демократических переговоров по важному международному документу, отметил дипломат.

«Большая часть российской межведомственной делегации, а именно представители Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, не получила австрийских виз для участия в нашей сессии», — подчеркнул Чернухин.

Он добавил, что Австрия нарушила свои обязательства как страна, где находится штаб-квартира ООН.

В Вене проходит пятая сессия спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях. Заседание завершится 21 апреля.

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В марте США отказали в выдаче виз ряду делегатов из России, планировавших принять участие в работе группы по ИКТ в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Этот шаг стал «грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН», заявила на заседании группы представительница РФ Ирина Тяжлова.

В феврале посол РФ в Варшаве Сергей Андреев рассказал о затягивании Польшей выдачи виз сотрудникам дипмиссии. Андреев также подчеркнул, что на сотрудников российской дипломатической миссии в Польше оказывается постоянное давление.

24 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге, что Франция не выдала визы гражданам России для участия в мероприятии по линии организации.

Провокации против дипломатов из РФ, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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