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Франция не выдала визы россиянам для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО

Захарова: Франция отказала сотрудникам МИД РФ в визах на мероприятие по линии ЮНЕСКО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Франция не выдала визы гражданам России для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО в Париже. Об этом 24 ноября на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, такой отказ выглядит «странновато, если не сказать абсурдно», так как в стенах международной организации, которая базируется в Париже, говорят о свободе и свободе выражений мнений.

Этот отказ в предоставлении виз стал не первым со стороны западных стран за последние месяцы.

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Накануне Захарова назвала безумием недопуск в Польшу главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По ее словам, Польша старается сделать всё для того, чтобы не допустить какого-либо диалога с РФ.

Комментируя действия Польши, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Варшавы вряд ли может доставить дискомфорт Москве.

17 ноября в МИД РФ заявили, что отказ Германии выдать представителям Паралимпийского комитета России (ПКР) визы для участия в Генассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) вызывает возмущение. Днем ранее МПК сообщил о приостановке членства ПКР.

16 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи. В документе утверждается, что допуск российских парламентариев к участию в мероприятии нарушил бы принцип солидарности с Украиной.

В МИД РФ назвали решение Варшавы беспрецедентным и провокационным. В официальном заявлении министерства говорится, что оно не совместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях равенства. В ведомстве также указали на нарушение правил процедуры ОБСЕ.

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