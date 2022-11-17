МИД РФ выразил возмущение на отказ Германии выдать визы представителям ПКР

Отказ Германии выдать представителям Паралимпийского комитета России (ПКР) визы для участия в генассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) вызывает возмущение. Об этом 17 ноября заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Мы крайне разочарованы решением генассамблеи ПКР о временной приостановке членства ПКР в данной организации», — добавил дипломат.

МПК сообщил о приостановке членства ПКР накануне. Причиной указывалась неспособность выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом организации. ПКР лишен всех прав члена МПК, за исключением права на апелляцию этого решения.

В ПКР это решение назвали незаконным. Руководитель организации Павел Рожков обвинил МПК в двойных стандартах, так как доказательства нарушения устава представлены не были.

2 марта МПК допустил российских спортсменов до Паралимпийских игр в Пекине. Президент организации Эндрю Парсонс отметил необходимость отделять политику от спорта. Однако на следующий день, 3 марта, допуск был отозван. Парсонс пояснил, что из-за предыдущего решения МПК допустить российских спортсменов к соревнованиям несколько национальных паралимпийских комитетов угрожали отказаться от участия в Паралимпиаде.

Спортсменов из России начали отстранять от участия в различных соревнованиях на фоне спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве уточнили, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Как указал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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