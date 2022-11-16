Паралимпийский комитет РФ счел незаконным приостановление членства в МПК

Паралимпийский комитет России (ПКР) назвал незаконным приостановление членства в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом заявил руководитель организации Павел Рожков в среду, 16 ноября.

«В качестве основания своего решения МПК ссылался на нарушение со стороны ПКР обязательств по членству, установленных уставом МПК, а также нарушение ПКР олимпийского перемирия. Между тем МПК не предоставил ни одного доказательства того, что ПКР нарушил хотя бы одно из своих членских обязательств в соответствии с положениями устава МПК. Все утверждения МПК по этому поводу являются абсолютно голословными», — сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, МПК применяет двойные стандарты.

«Отметим, что ни ПКР, ни спортсмены, ни тренеры не могли в принципе нарушить олимпийское перемирие и, следовательно, не могут нести за это ответственность. Ссылаясь на нарушение олимпийского перемирия как на основание для приостановления членства ПКР, МПК де-факто применяет двойные стандарты», — поделился Рожков.

Президент организации добавил, что ПКР намерен обратиться к широкой международной общественности и организациям, в том числе с открытым письмом в ООН, МОК и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их права на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх через приостановление всех членских прав ПКР в МПК.

О приостановке членства российской организации стало известно ранее этим же днем. ПКР лишен всех прав члена МПК, за исключением права на апелляцию этого решения. Как отмечается, за приостановку членства ПКР проголосовали 64 делегата, против — 39, еще 16 человек воздержались.

2 марта МПК допустил российских спортсменов до Паралимпийских игр в Пекине. Президент организации Эндрю Парсонс отметил необходимость отделять политику от спорта. Однако на следующий день, 3 марта, допуск был отозван. Парсонс пояснил, что из-за предыдущего решения МПК допустить российских спортсменов к соревнованиям несколько национальных паралимпийских комитетов угрожали отказаться от участия в Паралимпиаде.

Спортсменов из России начали отстранять от участия в различных соревнованиях на фоне спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве уточнили, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Как указал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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