Захарова назвала безумием недопуск Лаврова на заседание СМИД ОБСЕ

Отказ в допуске на заседание совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Польше министру иностранных дел России Сергею Лаврову — показатель безумия, а не единства. Об этом 23 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если вы физически не допускаете министра страны, о которой вы говорите каждый день, к микрофону, — это не показатель единства, это показатель безумия», — сообщила она в эфире радио Sputnik.

По мнению Захаровой, причиной отказа стало то, что мнение России по ключевым вопросам безопасности не совпадает с позицией коллективного Запада. Она также добавила, что Польша старается сделать все для того, чтобы не допустить какого-либо диалога с РФ.

16 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи. По словам сенатора, в документе утверждается, что допуск российских парламентариев к осенней сессии в Варшаве нарушил бы принцип солидарности с Украиной.

Позже в этот день в МИД Польши подтвердили информацию об этом.

В МИД РФ назвали решение Варшавы беспрецедентным и провокационным. В официальном заявлении говорится, что оно несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства. В ведомстве также указали на нарушение правил процедуры ОБСЕ.

Встреча совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ состоится в польском городе Лодзи 1–2 декабря.