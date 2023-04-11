Полянский рассказал о риске невыдачи Лаврову визы США

Существует риск, что власти США решат не выдавать визу или разрешение на полет главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом заявил в интервью «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Ожидается, что глава министерства иностранных дел России будет председательствовать в Совете Безопасности 24 и 25 апреля. Также прорабатывается его встреча с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

«Такой риск всегда существует. Насколько мне известно, визы пока нет ни у Сергея Викторовича, ни у сопровождающих делегацию. А разрешение на пролет делается гораздо ближе к моменту поездки. Но я с трудом себе представляю, чтобы США на это пошли с учетом резонанса, который этот шаг вызовет», — рассказал Полянский.

При этом, по словам российского дипломата, если Вашингтон всё же поступит таким образом, то столкнется с крайне жесткой критикой и непониманием даже со стороны своих союзников.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Дмитрия Полянского «Известиям»:



«Шансы продления зерновой сделки — 50 на 50»